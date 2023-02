Facebook e Instagram reativam contas de Donald Trump após dois anos

O Facebook e o Instagram reativaram as contas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nesta quinta-feira (9), após suspensão que durou dois anos.

Em janeiro, a Meta, dona das redes sociais, já havia afirmado que Trump teria as contas restabelecidas , após o caso ter sido levado para a análise do Comitê de Supervisão da companhia.

Trump foi banido do Facebook e do Instagram em janeiro de 2021, depois de incitar que seus apoiadores participassem de atos violentos e antidemocráticos no Capitólio. Na ocasião, outras plataformas, como Twitter e YouTube, também baniram o ex-presidente estadunidense.

O Comitê de Supervisão da Meta, que analisou o banimento posteriormente, avaliou que a atitude da empresa foi correta , mas orientou que a companhia estabelecesse prazos e diretrizes mais transparentes sobre o tema. Em junho de 2021, então, a Meta definiu o prazo de banimento de dois anos , contados a partir da data da suspensão.

Agora, Trump volta ao Facebook e ao Instagram com regras mais transparentes. Caso o político viole as diretrizes das plataformas, ele sofrerá penalidades mais severas por reincidência. Se publicar conteúdos infratores, as publicações serão excluídas e, a depender da gravidade, o político pode ser banido novamente por períodos que variam de um mês a dois anos.

Além disso, mesmo publicações que não violam diretamente as regras mas contribuem para riscos no mundo real podem sofrer punições. A Meta exemplifica que entram nessa categoria publicações que deslegitimizem uma eleição futura ou estejam relacionados ao QAnon.

Nesses casos, a gigante de tecnologia afirmou que os conteúdos continuarão visíveis na conta de Trump, mas não serão distribuídos. Além disso, o político pode ter as ferramentas de anúncios suspensas.

Em novembro de 2022, depois de assumir o Twitter, Elon Musk devolveu a conta de Trump na rede social. O ex-presidente estadunidense, porém, ainda não a utilizou, alegando que prefere permanecer na Truth Social, sua própria rede social criada em fevereiro de 2022.

Até a tarde desta quinta-feira, Trump também não fez qualquer publicação nas recém-liberadas contas no Facebook e no Instagram.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/YouTube Discovery Plus