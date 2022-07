Facebook faz “vista grossa” para tráfico de animais e é multado

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de R$ 10,1 milhões ao Facebook em decorrência de venda ilegal de animais silvestres na plataforma. Ao menos 2.227 espécimes da fauna silvestre nativa – sem a devida licença – foram comercializadas por traficantes na rede de Mark Zuckerberg.

Conforme informou uma fonte do Ibama ao Metrópoles, o Facebook vem sendo alertado pelo instituto sobre a prática há pelo mesmo quatro anos, mas teria feito pouco caso.

– Tentamos várias negociações, mas as conversas com o Facebook nunca prosperaram – afirmou a fonte, que é um servidor do órgão.

O avanço da tecnologia tem facilitado cada vez mais a venda online de animais, que no Brasil é bastante expressiva. De acordo com um estudo da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) em parceria com a Northumbria University, do Reino Unido, dezenas de milhões de animais selvagens são comercializados por ano no Brasil.

O estudo também revela que a maioria dos animais vendidos na rede social é composta por répteis e aves, tendo registro até mesmo de macacos e filhotes de jacarés sendo comercializados livremente.

A multa milionária está entre as maiores aplicadas pelo Ibama em 2022. O Facebook ainda teve “direito” a uma multa extra de R$ 467 mil. Isto porque a plataforma teria colaborado com a introdução de animais exóticos no Brasil sem parecer técnico oficial e tampouco licença expedida por autoridade ambiental competente.

– O tráfico de animais silvestres corre solto no Facebook e no WhatsApp – revelou Dener Giovanini, cofundador da Renctas.

Cerca de 15 a 20 mil mensagens de 800 grupos são monitoradas por dia na rede social.

– Chegamos a ter reunião com eles [Facebook], mas ficou a impressão de que não estão preocupados com essa questão. É um absurdo, pois não faltam tecnologia e recursos para resolver o problema – acrescentou Giovanini.

Por Monique Mello

Fonte: Pleno News