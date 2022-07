Facebook lança novas abas “Página Inicial” e “Feeds”

Na manhã da quinta-feira (21), Mark Zuckerberg anunciou que está facilitando o controle de conteúdo ao qual o usuário do Facebook quer ter acesso. A plataforma apresentou a aba “Feeds”, que irá permitir ver facilmente as publicações mais recentes dos amigos, páginas e grupos. O usuário pode ainda escolher uma lista de amigos e páginas favoritas e filtrar o conteúdo que querem receber de cada lugar, tudo através da nova aba.

A plataforma também está nomeando a aba principal, que é a primeira coisa que vemos ao entrar no aplicativo, para “Página Inicial”. Esta aba é o ponto de começo para conexões, entretenimento e descobertas através do Facebook.

A empresa diz entender que os usuários querem mais opções quando se trata de selecionar e categorizar quais conteúdos vão ter acesso. Existem momentos em que sabemos exatamente o que estamos procurando dentro do app, como os últimos posts dos grupos, e momentos em que queremos apenas encontrar algum conteúdo mais lúdico para se distrair.

À medida que a nova aba da Página Inicial do Facebook se torna uma forma de descoberta para os usuários, para que possam encontrar e seguir novos criadores e seus conteúdos através das recomendações, a aba Feeds vai oferecer uma maneira mais fácil de acessar esses conteúdos selecionados.

Não haverá postagens sugeridas nos Feeds, mas os anúncios continuam inclusos e a partir de agora, algumas pessoas verão os Feeds na barra de atalhos. No iOS, esses atalhos ficam na parte inferior do aplicativo, já no Android, está na parte superior. Essa barra de atalhos pode mudar com base nas partes do app que você mais usa. O usuário também pode personalizar e deixá-la fixa.

Por mais que a Página Inicial seja onde encontramos mais comunidades com as nossas paixões e interesses, podemos continuar nos mantendo atualizados sobre as pessoas e comunidades que mais interessar através do Feeds.

O Facebook espera que essas atualizações sejam lançadas em escala global na próxima semana.

Fonte: Olhar Digital