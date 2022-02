Facebook libera bloqueio de perfis na Ucrânia por causa da guerra

O Facebook anunciou, nesta quinta-feira (24), novas camadas de segurança para os usuários da rede social da Ucrânia. Uma das novidades é o recurso de bloqueio, que impede as pessoas que não são seus amigos de baixarem ou compartilharem a foto do perfil ou ver as publicações da linha do tempo.

Nathaniel Gleicher, chefe de políticas de segurança da plataforma, disse que o site estabeleceu um “Centro de Operações Especiais” por causa dos ataques militares da Rússia ao país vizinho. A força-tarefa é composta por especialistas, incluindo pessoas que falam ucraniano, para que a situação do país do Leste Europeu seja monitorada de perto.

O executivo contou que ações parecidas já foram tomadas em outros lugares do mundo que passaram por uma situação de insegurança, como o Afeganistão, que foi tomado pelo grupo radical Talibã após a retirada do Exército norte-americano.

6/ To turn on Locked Profile:



* Tap More under your name

* Tap Lock Profile

* Tap Lock Your Profile again to confirm pic.twitter.com/mpwqVG10fW — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 24, 2022

Gleicher comentou que ativistas e jornalistas que estão na Ucrânia precisam se proteger de outras formas além da restrição dos perfis. Por causa disso, ele compartilhou guias sobre proteger a privacidade online.

A proteção é considerada importante porque além dos ataques russos por terra, mar e ar, a Ucrânia tem sofrido ciberataques que têm derrubado sistemas e páginas oficiais. De acordo com o observatório NetBlocks, sites do Ministério da Defesa, do Ministério de Relações Exteriores, do Serviço de Segurança e do gabinete de ministros foram derrubados ainda no dia anterior.

Fontes

Engadget