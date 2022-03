Facebook libera mensagens de ódio e violência contra soldados russos

A Meta alterou a política de privacidade do Facebook e do Instagram e está permitindo temporariamente mensagens de ódio e violência contra soldados russos durante a guerra na Ucrânia. As informações foram reveladas nesta quinta-feira (10) em e-mails internos obtidos pelo jornal britânico The Guardian.

Apenas usuários da Europa Oriental e do Cáucaso podem utilizar as novas regras que precisam ser aplicadas dentro do contexto do conflito armado. A liberação permite, por exemplo, que usuários peçam a morte de soldados russos. Algumas postagens violentas contra o presidente da Rússia, Vladmir Putin, também estariam sendo autorizadas.

“Como resultado da invasão russa da Ucrânia, temporariamente permitimos formas de expressão política que normalmente violariam nossas regras, como discurso de violência como ‘morte aos invasores russos’. Ainda não permitiremos apelos credíveis à violência contra civis russos”, disse a Meta em comunicado.

Mensagens de violência contra russos

“Estamos fazendo isso porque observamos que, neste contexto específico, ‘soldados russos’ estão sendo usados ​​como substitutos para os militares russos. A política de discurso de ódio continua a proibir ataques a russos”, completa ainda o comunicado interno.

Os países em que a mudança temporária está sendo aplicada são:Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia. O Facebook, assim como outras redes sociais com o Twitter, está bloqueado no território russo desde a semana passada, após a aprovação de uma nova lei para combater notícias falsas.

A embaixada da Rússia nos EUA soltou um comunicado pedindo punições para a Meta. “A política agressiva e criminosa da Meta, que leva à incitação ao ódio e à hostilidade contra os russos, é ultrajante. As ações da empresa são mais uma evidência da guerra de informação sem regras declaradas em nosso país”, diz a nota.

Fonte: Olhar Digital