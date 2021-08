Facebook Messenger completa 10 anos e ganha novos recursos

Nesta quarta-feira (25) o Messenger anunciou uma lista de novidades para celebrar o mês de aniversário de 10 anos do serviço. Os recursos incluem a opção de compartilhar contatos, uma nova brincadeira para conversas em grupo, temas e figurinhas de aniversário, o pareamento de emojis e frases pelo “Efeitos de Palavras, além de presentes através do Facebook Pay.

A empresa afirma que algumas novidades estarão disponíveis a partir de hoje, mas não entrou em detalhes. Vale ressaltar que o Facebook também confirmou recentemente que trará chamadas de voz e vídeo para o app da rede social principal, acabando com a exclusividade do Messenger.

Alguns dos anos mais importantes para o serviçoFonte: Divulgação/Facebook

Brincadeiras de enquetes

A iniciativa permite a criação de enquetes customizáveis em grupos para descobrir a opinião de participantes sobre pessoas específicas. É possível realizar perguntas como: quem tem “maior probabilidade de dar presentes no próprio aniversário?” ou “mais probabilidade de lutar contra zumbis enquanto todos os outros fogem?”. A opção estará no submenu “Enquetes”, localizado nos quatro pontinhos no canto inferior esquerdo da interface de bate-papo.

Interface para personalização de enquete; as perguntas podem ser geradas automaticamenteFonte: Divulgação/Facebook

Estética de aniversariante

Para comemorar a ocasião, o serviço lançou o pacote de figurinhas “10 anos do Messenger”, um novo plano de fundo 360° com balões, um efeito de realidade aumentada para assoprar velas e um tema para bate-papos, além de um novo emoji com som e um efeito de mensagem.

Balões azuis e roxos enfeitam a tela no novo plano de fundoFonte: Reprodução/ADweek

Compartilhamento de contatos

Com a nova ferramenta, o usuário pode enviar contatos específicos por mensagens. Para acessar a novidade, escolha a pessoa que queira compartilhar, acesse as configurações de chat e clique em “Compartilhar contato”.

Caminho para a função; ainda não encontramos a ferramenta no appFonte: Divulgação/Facebook

Efeitos de Palavras

Esta opção, que estará disponível em breve, consegue juntar palavras e emojis, criando um efeito único quando são mencionadas em conversas específicas. É possível configurar, por exemplo, o emoji de bolo ou confete para aparecer sempre que a frase “Feliz aniversário” for escrita. Mais informações serão divulgadas quando a função for lançada.

A empresa afirma que os Efeitos de Palavras serão ótimos para piadas internasFonte: Divulgação/Facebook

Presentes pelo Facebook Pay

Exclusiva do Messenger nos Estados Unidos, a função oferece a possibilidade de dar receber e presentes em dinheiro pelo Facebook Pay. Quando um amigo enviar a quantia para o seu aniversário, uma notificação aparecerá e, após a confirmação de dados, o dinheiro será depositado na conta bancária cadastrada.

Para enviar o presente, acesse o app do Facebook e clique no botão que aparece ao lado das publicações de aniversário.

Pode demorar até cinco dias úteis para o pagamento chegar ao bancoFonte: Divulgação/Facebook

“De incontáveis conversas, vídeo chamadas e mensagens de áudio até o compartilhamento de GIFs, emojis ou figurinha, nosso propósito se mantém o mesmo: ajudar as pessoas a se manterem próximas de quem importa para elas”, disse a companhia em uma nota.

Fontes

Facebook / AdWeek