Facebook perde usuários ativos diários pela primeira vez em sua história

Pela primeira vez na história do Facebook a rede social viu o seu número de usuários ativos diários cair. O relatório divulgado na quarta-feira (2) referente ao último trimestre mostra que a plataforma perdeu cerca de 500 mil contas ativas ao redor do mundo. Com a publicação dos dados, as ações da Meta, empresa recém criada para comandar o conglomerado, despencaram.

De acordo com os dados, hoje a rede social conta com 1,929 bilhão de usuários ativos diários, contra 1,930 bilhão do trimestre anterior. Apesar de parecer uma diferença pequena, é a primeira vez que a rede social sofre uma queda de usuários diários desde seu lançamento oficial, no ano de 2004.

Usuários do Facebook

Mesmo com a queda no número de usuários ativos diários, os usuários mensais do Facebook ficaram no mesmo patamar, com 2,91 bilhões ao redor do mundo, sem queda nem crescimento.

Com isso, a Meta anunciou que a receita da empresa no primeiro trimestre de 2022 deve ficar abaixo das expectativas anteriores. A previsão atual é que o faturamento de janeiro a março seja algo entre US$ 27 bilhões a US$ 29 bilhões. Anteriormente o número de US$ 30,15 bilhões era esperado.

Na bolsa de Nova York, as ações da Meta desabaram mais de 20% durante o after-market nesta quarta-feira (2), após a divulgação do relatório da empresa.

Fonte: Olhar Digital