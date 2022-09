Facebook violou direito de liberdade de expressão dos palestinos, diz relatório encomendado pela Meta

A Meta divulgou as conclusões de um relatório externo que examinou como suas políticas de moderação de conteúdo afetaram israelenses e palestinos em meio a uma escalada de violência na Faixa de Gaza em maio passado. O relatório, da Business for Social Responsibility (BSR), descobriu que o Facebook e o Instagram violaram o direito dos palestinos à liberdade de expressão.

“Com base nos dados revisados, no exame de casos individuais e materiais relacionados e no envolvimento de partes interessadas externas, as ações da Meta em maio de 2021 parecem ter um impacto adverso nos direitos humanos sobre os direitos dos usuários palestinos à liberdade de expressão, liberdade de reunião, política participação e não discriminação e, portanto, na capacidade dos palestinos de compartilhar informações e insights sobre suas experiências à medida que ocorreram”, escreve a BSR em seu relatório.

O relatório também observa que “um exame de casos individuais” mostrou que algumas contas israelenses também foram banidas ou restringidas erroneamente durante esse período. Mas os autores do relatório destacam vários problemas sistêmicos que, segundo eles, afetaram desproporcionalmente os palestinos.

De acordo com o relatório, “o conteúdo árabe teve maior aplicação excessiva” e “as taxas de detecção proativa de conteúdo árabe potencialmente violador foram significativamente maiores do que as taxas de detecção proativa de conteúdo hebraico potencialmente violador”.

O relatório também observa que a Meta tinha uma ferramenta interna para detectar “fala hostil” em árabe, mas não em hebraico, e que os sistemas e moderadores da Meta tinham menor precisão ao avaliar o árabe palestino.

Como resultado, as contas de muitos usuários foram atingidas por “ataques falsos” e, erroneamente, as postagens foram removidas pelo Facebook e Instagram. “Esses avisos permanecem em vigor para os usuários que não apelaram para remoções de conteúdo errôneas”, observa o relatório.

A Meta encomendou o relatório seguindo uma recomendação do Conselho de Supervisão no outono passado. Em resposta ao relatório, a Meta diz que atualizará algumas de suas políticas, incluindo vários aspectos de sua política de Indivíduos e Organizações Perigosas (DOI).

A empresa diz que “iniciou um processo de desenvolvimento de políticas para revisar nossas definições de elogio, apoio e representação em nossa Política DOI” e que está “trabalhando em maneiras de tornar as experiências do usuário de nossos ataques DOI mais simples e transparentes”.

A Meta também observa que “começou a experimentar a construção de um classificador árabe específico de dialeto” para conteúdo escrito e que mudou seu processo interno para gerenciar palavras-chave e “listas de bloqueio” que afetam remoções de conteúdo.

A Meta anunciou ainda que está “avaliando a viabilidade” de uma recomendação de notificar os usuários quando colocar “limitação de recursos e limitação de pesquisa” nas contas dos usuários após receberem um aviso.

Os usuários do Instagram há muito reclamam que o aplicativo bloqueia ou reduz a visibilidade de sua conta quando postam sobre determinados tópicos. Essas reclamações aumentaram na primavera passada, quando os usuários relataram que foram impedidos de postar sobre a Palestina ou que o alcance de suas postagens foi reduzido.

Na época, a Meta culpou uma “falha” não especificada. O relatório da BSR observa que a empresa também implementou medidas de emergência de “quebra de vidro” que estrangulavam temporariamente todo o “conteúdo repetidamente compartilhado”.

Com informações de Engadget

Imagem destacada: rafapress/Shutterstock

Fonte: Olhar Digital