‘Facilitaria reformas’, diz Lira ao defender semipresidencialismo

Presidente da Câmara defendeu mudanças no sistema político brasileiro

Nesta terça-feira (22), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a adoção de um sistema semipresidencialista no Brasil. De acordo com ele, a medida iria facilitar a aprovação de reformas no país.

A declaração foi dada durante participação em um evento do banco BTG Pactual, o CEO Conference.

– Se não dá certo, se aquele governo, aquele primeiro-ministro, não tem apoio para aprovar as matérias, derruba o gabinete e elege outro (…) As reformas andarão com mais fluidez – apontou.

As declaração vão na direção do pensamento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também defende a adoção do modelo no país.

Durante o evento, Lira também falou sobre a reforma da lei do impeachment. O movimento foi iniciado no Senado.

– Em vez de nós pensarmos em reformar a lei do impeachment, vamos tentar reformar o nosso sistema político – destacou.

Foto: EFE/ Joédson Alves

Henrique Gimenes / Pleno News