Fafá de Belém, Dira Paes e Dona Onete debatem sobre a Biodiversidade na 1ª edição do fórum Varanda da Amazônia

Evento inédito reúne diversos painéis para aprofundar o debate sobre a rica biodiversidade amazônica, abordando desafios e oportunidades sob múltiplas perspectivas

Como parte da programação da Varanda de Nazaré 2023, a cantora e artista paraense, Fafá de Belém, realiza no dia 4 de outubro – dia em que se comemora o Dia da Natureza – a primeira edição da Varanda da Amazônia, fórum inédito que tem por objetivo discutir a biodiversidade amazônica em profundidade, abordando seus desafios e oportunidades por meio de uma variedade de perspectivas.

Com diversos painéis, o espaço reunirá personalidades e autoridades ligadas a esse ecossistema vital, promovendo um diálogo urgente e fundamental. Além disso, o evento busca estabelecer uma conexão direta entre os conhecimentos e as práticas que emergem durante o Círio de Nazaré, enfatizando a importância da conscientização para garantir a preservação do futuro do planeta. “A Varanda nasceu da ideia de mostrar nossa cultura e fé, mas também de incentivar o olhar de pessoas de fora do Pará sobre o nosso estado. Todos somos responsáveis pela preservação do planeta, e o desenvolvimento do Fórum tem o intuito de agregar e intensificar olhares, opiniões e críticas para debater as nossas questões urgentes”, destaca Fafá.

Um dos destaques do evento será o painel intitulado “A identidade nacional dos povos amazônicos sob o olhar feminino”, mediado por Fafá de Belém e com a participação da atriz e apresentadora Dira Paes, da cantora e poetisa paraense Dona Onete, e de Joanna Martins, Diretora na Manioca e especialista em alimentos amazônicos. Além de Eugênio Pantoja, Diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do IPAM, Rubens Magno Jr, Superintendente do Sebrae Pará, Anna Carolina Meireles, ESG | Sustainability & CSR Senior Manager at TIM Brasil, Patricia Daros, Diretora de Soluções Baseadas na Natureza Vale, e muitos outros nomes conceituados do segmento para discutir valores, pluralidade, cultura, meio ambiente e diversidade. A curadoria é da especialista em estratégia criativa e Professora da Fundação Dom Cabral, Erlana Castro.

Os participantes da Varanda também terão a oportunidade de vivenciar algumas iniciativas práticas promovidas por empresas e instituições, durante a Mostra de Projetos e Bioprodutos Amazônicos, promovida pelo Sebrae e pela SEMAS, que ocorrerá simultaneamente ao fórum de debates. Empresas locais e nacionais, empreendedores, produtores agrícolas e artesãos estarão presentes para compartilhar suas práticas que contribuem para o desenvolvimento de uma economia sustentável, preservando assim a riqueza da biodiversidade e promovendo a cultura e o crescimento da região amazônica.

Com Belém sendo eleita como sede da COP 30 em 2025, a cidade assume um papel central nas discussões sobre os desafios que o futuro sustentável do planeta enfrenta, além da transformação na Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030, destacando seu compromisso com a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento da região.

Informações:

Abertura – Olhando nos olhos da Amazônia

Com Fafá de Belém

Das 14:00 às 14:30

Painel – Oportunidades da COP30

Do Rio 92 para a COP de Belém – contexto, perspectivas e legado

Com: Edmilson Rodrigues (Prefeito de Belém do Pará), Natascha Penna (Turismóloga e pesquisadora paraense), Eugênio Pantoja (Diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do IPAM Amazônia), Marcello Brito (Secretário Executivo do Consórcio da Amazônia Legal), Mauro O’de Almeida (Secretário de Estado na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará), Rubens Magno Jr (CEO do SEBRAE Pará)

Das 14:30 às 15:30

Painel – Esse Rio é Minha Rua

A identidade nacional dos povos amazônicos sob o olhar feminino

Com: Fafá de Belém, Dira Paes (Atriz e apresentadora brasileira e paraense), Dona Onete (Cantora, compositora, professora e poetisa brasileira e paraense) e Joanna Martins

(Apaixonada e entusiasta da Amazônia | Diretora na Manioca | Especialista em alimento amazônico)

Das 15:30 às 16:30

Painel – A Biodiversidade merece nosso respeito

O papel e a responsabilidade das empresas brasileiras em setores como agro, mineração e indústria

Com: Raul Protazio (Secretário Adjunto da SEMAS), Eduardo Figueiredo (Diretor de Sustentabilidade e Impacto Social da Hydro), Mario Cardoso (Gerente de Recursos Naturais – CNI) e Patrícia Daros (Diretora de Soluções Baseadas na Natureza Vale)

Das 17:00 às 18:00

Painel – Propósito e Ação

Como empresas e marcas podem alinhar propósito e ação ESG?

Com: Erlana Castro (Especialista em estratégia criativa | Professora da Fundação Dom Cabral | Idealizadora da Rede #ESGpraJÁ), Anna Carolina Meireles (ESG | Sustainability & CSR Senior Manager at TIM Brasil) e Renato Coelho (Gerente de Sustentabilidade e Inovação do SEBRAE Pará),

Das 18:00 às 19:00

Encerramento

O futuro em um gesto

Das 19:00 às 19:30

Mostra de Projetos e Bioprodutos Amazônicos

Das 12h às 20:30

Informações e inscrições: varandadenazare.com.br/amazonia

