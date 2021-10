Fafá de Belém será embaixadora contra a fome do G10 Favelas

Fafá de Belém estreou como embaixadora contra fome do G10 Favelas, a organização sem fins lucrativos é liderada por Gilson Rodrigues como presidente nacional, o G10 Favelas tem como objetivo inspirar o Brasil inteiro a olhar com atenção para as favelas, as tornando grandes polos de negócios, atrativo para investimentos, assim transformando a “exclusão” em startups e empreendimentos de impacto de sucesso.

A campanha nacional vai dar início como objetivo de arrecadar 100 mil cestas básicas até 29 de dezembro para famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. No ano de 2020 foi distribuídos centenas de milhares de kits de higiene e cestas básicas, que contou com o apoio e solidariedade de milhares de pessoas.

A campanha que foi lançada ao vivo durante a transmissão da Live ‘Varanda de Nazaré’, aconteceu neste domingo do Círio (10). A cantora agradeceu e falou sobre a emoção de ser a primeira embaixadora na luta contra a fome. “A luta contra a fome é real, tem que ser diária, a fome está na rua e às vezes o que é pouco pra você é tudo pra quem precisa de um copo de água, de um pão, de um agasalho ou de um abraço estou muito honrada e convoco todo mundo que abrace essa campanha todos unidos contra a fome”. depois foi exibido um clipe do projeto musical ‘Sons do mangue’ realizado com as crianças de Salinas produzido por Nazaco Gomes e Renato Rosas, cantor e coordenador do G10 Favelas no Pará.

Foto: Assessor de imprensa Vitor Moraes