Fagundes admite dificuldade em aceitar sexualidade do filho

Antônio Fagundes revelou que teve uma dificuldade inicial para aceitar a sexualidade de seu filho Bruno, que é homossexual. As declarações foram dadas durante gravação do programa Dois em Cena: Encontro de Gerações,que irá ao ar em setembro no Canal Viva.

O ator de 74 anos avaliou que seu comportamento se deu em razão de sua criação que, segundo ele, foi machista.



Foi uma surpresa, eu não imaginava. Confesso que tive um certo problema, não estava preparado. Tive uma formação machista e tenho tentado de lá para cá me educar nesse sentido – disse o veterano que garantiu estar conseguindo assimilar “com prazer e muito carinho”.

Bruno Fagundes, também ator, participou das gravações do programa, comandado por Marisa Orth, ao lado do pai. Ele disse ter orgulho do pai e que “ninguém nasce sabendo”.

– A maior satisfação da minha vida é ter um pai que é um aliado de verdade – declarou Bruno.

Antônio Fagundes rasgou elogios ao filho e demonstrou que a dificuldade ficou para trás:

– O Bruno sempre foi um filho tão querido. A gente tem que entender que houve e ainda há uma formação misógina, patriarcal e tem que ser combatida com tudo que é contrário a isso, como carinho, compreensão, presença. Se a gente consegue perceber isso na gente, a mudança é fácil. É um processo de libertação, do tipo: “Pronto, tô livre”. Agora o problema é dos outros. Feliz em ver meu filho pleno – falou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/RedeTV!