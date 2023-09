Faixa do 5G é liberada em mais 212 cidades; veja a lista

A faixa de 3,5 GHz será liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a instalação do 5G em mais 212 municípios na próxima segunda-feira (18). Com isso, todas as cidades do Rio de Janeiro estarão com a faixa do 5G liberada.

No país, serão 2.024 municípios com a liberação, onde vivem mais de 150 milhões de brasileiros, cerca de 70% da população do país. Isso não significa, porém, que todas essas cidades já têm o 5G funcionando.

Quando o leilão do 5G foi realizado, no final de 2021, as empresas de telecomunicações que venceram o certame concordaram em seguir um cronograma de implementação do 5G. De acordo com esse cronograma, as companhias ainda são, até o momento, obrigadas a instalarem antenas em poucas localidades.

Até meados do ano passado, as empresas eram obrigadas a instalar o 5G em todas as capitais. A próxima obrigatoriedade é só em julho de 2025, quando todos os municípios com mais de 500 mil habitantes devem estar equipados com o 5G.

Por enquanto, portanto, o lançamento do 5G nas cidades que tiveram a faixa liberada pela Anatel antecipadamente depende dos interesses comerciais de cada empresa. Confira o cronograma de obrigatoriedade de lançamento do 5G:

Até julho de 2025: municípios com mais de 500 mil habitantes

Até julho de 2026: municípios com mais de 200 mil habitantes

Até julho de 2027: municípios com mais de 100 mil habitantes

Até julho de 2028: 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes

Até julho de 2029: 100% municípios com mais de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2026: 30% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2027: 60% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2028: 90% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2029: 100% municípios com menos de 30 mil habitantes

Nos municípios em que houver a instalação do 5G, quem recebe as transmissões da TV Aberta por antena parabólica tem que adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuitamente – saiba como.

Cidades têm faixa do 5G liberada

A partir de segunda-feira, a faixa do 5G estará liberada em 110 cidades do Paraná; 55 do Rio Grande do Sul; 18 do Rio de Janeiro; 14 de Minas Gerais; 10 de Santa Catarina e 5 do Espírito Santo. Confira a lista completa:

Espírito Santo

Colatina

Jaguaré

Linhares

Marilândia

São Mateus

Minas Gerais

Araxá

Bela Vista de Minas

Itabira

Ituiutaba

João Monlevade

Lavras

Muriaé

Nova Era

Nova Serrana

Patos de Minas

Rio Piracicaba

Santa Rita do Sapucaí

Teófilo Otoni

Ubá

Paraná

Altamira do Paraná

Alto Paraná

Anahy

Antônio Olinto

Arapoti

Barbosa Ferraz

Bituruna

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Borrazópolis

Cambará

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Castro

Céu Azul

Cruz Machado

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Sul

Cruzmaltina

Curiúva

Diamante D’Oeste

Diamante do Sul

Engenheiro Beltrão

Espigão Alto do Iguaçu

Faxinal

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Formosa do Oeste

Foz do Jordão

General Carneiro

Goioxim

Guamiranga

Guaraniaçu

Ibema

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Iracema do Oeste

Irati

Itaguajé

Ivaí

Jaguariaíva

Japurá

Jardim Olinda

Jesuítas

Jussara

Leópolis

Mallet

Maripá

Marquinho

Matelândia

Medianeira

Missal

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguaçu

Ouro Verde do Oeste

Palmeira

Paranapoema

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Piraí do Sul

Planalto

Porto Vitória

Presidente Castelo Branco

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre D’Oeste

Realeza

Rebouças

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Salto do Lontra

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Maria do Oeste

São Carlos do Ivaí

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Ivaí

São Mateus do Sul

São Pedro do Iguaçu

São Tomé

Sapopema

Sengés

Serranópolis do Iguaçu

Terra Boa

Três Barras do Paraná

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Ventania

Vera Cruz do Oeste

Virmond

Rio de Janeiro

Aperibé

Cantagalo

Carmo

Duas Barras

Itaocara

Itaperuna

Laje do Muriaé

Miracema

Natividade

Paraíba do Sul

Porciúncula

Santo Antônio de Pádua

São Fidélis

Sapucaia

Sumidouro

Três Rios

Varre-Sai

Vassouras

Rio Grande do Sul

Bagé

Barão de Cotegipe

Benjamin Constant do Sul

Boqueirão do Leão

Cachoeira do Sul

Camaquã

Candelária

Canguçu

Canudos do Vale

Capitão

Cerro Branco

Coqueiro Baixo

Entre Rios do Sul

Erebango

Erechim

Erval Grande

Estação

Faxinalzinho

Fontoura Xavier

Forquetinha

Getúlio Vargas

Gramado dos Loureiros

Gramado Xavier

Herveiras

Ipiranga do Sul

Lajeado

Marques de Souza

Mato Leitão

Nonoai

Nova Bréscia

Novo Cabrais

Pantano Grande

Passa Sete

Passo do Sobrado

Paulo Bento

Planalto

Pouso Novo

Progresso

Quatro Irmãos

Relvado

Rio dos Índios

Rio Pardo

Santa Clara do Sul

Santa Cruz do Sul

São José do Herval

São Lourenço do Sul

Segredo

Sério

Sertão

Sinimbu

Travesseiro

Vale do Sol

Vale Verde

Venâncio Aires

Vera Cruz

Santa Catarina

Entre Rios

Jardinópolis

Nova Erechim

Pinhalzinho

Quilombo

São Carlos

Saudades

Serra Alta

Sul Brasil

União do Oeste

