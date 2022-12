Fakes do Instagram marcam usuários em stories duvidosos

Se o seu perfil do Instagram é aberto, é possível que nos últimos dias você tenha recebido curtidas de desconhecidos em seus stories. E, provavelmente, tenha sido marcado em “promoções” feitas por contas igualmente questionáveis. Se esse for o caso, saiba que você não está sozinho. Relatos nas redes sociais mostram que o problema tem atingido (e atrapalhado) muitos usuários da plataforma.

Ter os seus stories visualizados por contas fakes não é necessariamente uma novidade no Instagram. Recentemente, no entanto, relatos mostram que uma onda de contas fakes estão “viciadas” em curtir stories da rede social. No Twitter, diversos usuários relataram a situação, usando palavras como “insuportável” para defini-la e, em alguns casos, contando que privaram o perfil para acabar com a avalanche de notificações.

O modus operandi é quase sempre o mesmo: perfis recentemente criados na plataforma, com users compridos e cheios de números e com fotos de perfil de mulheres, que curtem e às vezes comentam incessantemente nos stories.

Marcações de fakes invadem a rede

No entanto, não são apenas as curtidas de contas fakes que têm se propagado pela plataforma. Marcações em stories de perfis de desconhecidos também se tornaram comuns no serviço, quase sempre associados a propagandas duvidosas.

As postagens costumam ser de imagens grandes e chamativas, que pedem que o usuário baixe um aplicativo ou realize uma determinada ação para ganhar um bônus ou participar de alguma promoção.

Bloquear, denunciar e limitar

Caso você esteja passando por essa situação, existem algumas medidas que podem ser tomadas. A primeira e mais intuitiva é a de bloquear e denunciar a conta em questão, o que pode ser feito indo até o perfil da pessoa, clicando no ícone de três pontos e escolhendo a opção bloquear.

Após essa ação, você pode definir se deseja apenas bloquear ou bloquear e denunciar a conta. E, caso escolha a segunda opção, definir o motivo pelo qual está fazendo a denúncia.

Se mesmo feito isso as curtidas e marcações de desconhecidos ainda persistem (algo que também vêm sendo relatado por usuários do Twitter), talvez valha a pena você configurar suas opções de privacidade. Dessa maneira, você consegue limitar quem comenta nas suas fotos, quem pode te mencionar e se você deseja ou não ser marcado em publicações de outras pessoas.

As alterações podem ser feitas em poucos passos no próprio app do Instagram e talvez te poupem de mais dor de cabeça na hora de usar a sua conta da rede social.

