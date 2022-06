Fala-se…

Por motivos que não são esclarecidos, índios, quilombolas e até ribeinhos andam comprando veículos, como caminhõs de grande porte, zero quilômetro, que são usados no transporte de dendê furtado/roubado na região, que são receptados e beneficiados lá mesmo no Acará ou em Tomé-Açu. As delegacias dos dois municípios, assim como do distrito de Quatro Bocas e Concórdia do Pará, têm dezenas de boletins de ocorrências dos crimes nas fazendas particulares da empresa legalmente estabelecida, porém, nada é feito nem inquéritos são instaurados para apurar os crimes.