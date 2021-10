Falha em letreiro de loja deixa shopping de Belém tomado por fumaça

Na manhã desta terça-feira, 05, imagens que mostram um shopping no bairro de Batista Campos tomado por fumaça chamaram a atenção nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que, antes do centro de compras abrir, funcionário se movimentam no ambiente esfumaçado, atuando para resolver a situação.

Segundo a empresa responsável pela comunicação do shopping, o incidente foi causado por uma falha no letreio de uma loja de tecnologia, que começou a fumaça e exalar um cheio muito forte de queimado no momento que foi ligado para mais um dia de atendimento.

Ainda de acordo com o porta-voz, o caso foi resolvido em minutos, e a brigada de incêndio do shopping atuou rapidamente para solucionar o caso. Ninguém se feriu.

Fonte: O Liberal