Falha em sistema cancela todos os voos nos Estados Unidos

Uma falha em um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos fez com que todos os voos saindo de aeroportos do país fossem cancelados temporariamente nesta quarta-feira (11). As decolagens domésticas e internacionais ficaram suspensas nesta manhã por ordem da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês).

De acordo com a FAA, houve uma queda do sistema Notam, que alerta pilotos e outros funcionários da aviação sobre algum perigo ou alterações relevantes em aeroportos, e, com isso, apenas voos militares e de resgate médico foram autorizados a decolar. Por volta das 10h20, pelo horário de Brasília, algumas operações começaram a ser retomadas.

Diante do fato, a Casa Branca informou que não há qualquer evidência de que a falha tenha acontecido por conta de um ataque cibernético. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que acompanha o caso e declarou que os voos previstos para chegar nos aeroportos dos EUA poderão pousar com segurança.

A determinação aplicada aos aeroportos dos Estados Unidos fez com que terminais europeus passassem a relatar atrasos. O Aeroporto de Barajas, em Madri, na Espanha, informou que os voos saindo para os Estados Unidos estão “várias horas atrasados”. Em Paris, os aeroportos Charles de Gaulle e Orly também informaram já ter atrasos em voos para cidades dos EUA.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay