Falhas no sistema elétrico da Argentina causam apagão

Nesta quarta-feira (1º), várias falhas no sistema elétrico da Argentina provocaram um extenso blecaute que afetou diversas áreas do país, incluindo a capital Buenos Aires.

Segundo fontes da Secretaria de Energia, “foram registradas várias falhas no sistema interligado” e, “em consequência do anterior, se desconectaram diferentes centrais geradoras”, entre as quais a central nuclear Atucha 1 e a geradora térmica Central Puerto.

– Estamos trabalhando com celeridade para resolver esse problema – disseram as fontes da Secretaria de Energia.

De acordo com dados da Companhia Administradora do Mercado Atacadista Elétrico (Cammesa), a demanda de eletricidade caiu a partir das 16h (mesmo horário em Brasília) em quase todo o país, embora com impactos desiguais.

Por sua vez, a empresa de transmissão de eletricidade em alta tensão Transener informou que três linhas de alta tensão que unem as estações transformadoras da cidade portenha de General Rodríguez com a área do Litoral (nordeste) ficaram fora de serviço em consequência de um incêndio em um campo.

A Transener disse que, juntamente com a Cammesa, implementou um plano de contingência e iniciou os trabalhos para restabelecer o abastecimento.

Devido ao apagão, foram registradas interrupções nos serviços ferroviários suburbanos de Buenos Aires e no metrô da capital.

DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO

Após o controle do incêndio em uma torre de alta tensão, que afetou o fornecimento de energia elétrica do país e com o restabelecimento escalonado do serviço, o ministro da Economia, Sergio Massa, apresentou uma denúncia à Justiça para que se apure o ocorrido.

– Que disponibilizem as medidas necessárias para investigar, processar e, se for o caso, prender os responsáveis ​​pelos gravíssimos fatos ocorridos no dia de hoje e que podem enquadrar-se no crime de incêndios e estragos – indica o documento assinado por Massa, ao qual a EFE teve acesso.

Antes da queda de energia, dois focos ígneos foram registrados sobre as ilhas do delta do rio Paraná, no município de Campana, na província de Buenos Aires.

Em sua denúncia, Massa disse ter certeza da “intencionalidade dos fatos”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay