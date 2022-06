Falso agente do Detran é preso por estelionato no Pará

Nesta quinta-feira (23), a Diretoria de Polícia Metropolitana, por meio da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, prendeu em flagrante Marcos Elias Silva dos Anjos, pelo crime de estelionato qualificado. Segundo informações da Polícia Militar, Marcos se passava por agente do Detran-PA, e oferecia carteiras de habilitação, sem que as vítimas precisassem ir até o órgão para realizar os trâmites legais. Além disso, o suspeito também oferecia motos de leilão do órgão.

Ainda de acordo com informações da PM, a primeira vítima de Marcos chegou a entregar o valor de R$ 5.400 para o golpista. A segunda, deu o valor de R$ 12.700 ao criminoso. Após receber a quantia, os veículos não eram entregues e nenhum serviço era feito para as vítimas.

Diante dos relatos das vítimas, a equipe da Seccional da Sacramenta conseguiu prender em flagrante o falso agente em frente na Avenida Senador Lemos, em Belém, bairro da Sacramenta, após ele enganar outra vítima. Além destas, a polícia tem conhecimento de pelo menos mais de vinte pessoas enganadas pelo criminoso.

Fonte: Portal Debate, com Roma News