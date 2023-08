Falta de energia atinge nove estados e ONS diz não saber os motivos do incidente

A capital paraense ficou um verdadeiro caos na manhã desta terça-feira, 15, Feriado de 15 de Agoto, Adesão do Pará à Independência do Brasil, por conta da falta de energia por quase duas horas, o que também paralisou os serviços de internet e comunicação. Em nota divulgada nesta manhã, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a interrupção de energia que atingiu nove estados desde 8h30. A interrupção decorreu da abertura de interligação da rede de operação do sistema nacional, entre as regiões Norte e Sudeste.

Segundo a nota, foram interrompidos 16 mil megawatts (MW) de carga, nos estados do Norte e Nordeste. A interrupção também afetou estados do Sudeste.

De acordo com a ONS, 6 mil MW já foram recompostos desde que o serviço foi iniciado, às 9h16, e as causas da interrupção continuam sendo apuradas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo de recomposição do sistema e para apurar a ocorrência.

No Pará, que gera energia elétrica para quase todo o Brasil por meio das hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte, o consumidor paga uma das taxas mais altas e, ainda assim, enfrenta problemas desse tipo sem que sejam dadas as devidas explicações aos consumidores residenciais, industriais e outros.

Imagem: Reprodução