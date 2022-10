Faltei o primeiro turno das eleições  e agora?

Segundo a Justiça Eleitoral do Pará, no estado compareceram às urnas neste domingo (2) no primeiro turno 4.785.275 eleitores que equivale a 78,77%, já o número de abstenção foi de 1.289.364 que correspondem a 21,23%.

Para quem não conseguiu votar neste primeiro turno das eleições 2022 e está na dúvida se pode ou não votar no segundo turno, saiba que podem e devem votar no segundo turno, no dia 30 de outubro, caso esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Como cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento na primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Para esse segundo turno serão escolhidos o presidente da República e governadores de 12 estados.

Justificativa

O eleitor que não conseguiu comparecer no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. Isso vale também para o segundo turno caso alguém não consiga votar., ou seja, aqueles que não comparecer às urnas nos dois turnos, deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitora. Lembrando que o eleitor que não tiver justificado sua ausência no primeiro turno não está impedido de votar no segundo turno.

Como apresentar a Justificativa?

O eleitor têm três opções para apresentar sua justifica sendo elas:

– Aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS

– Sistema Justifica, que pode ser acessado nos Portais da Justiça Eleitoral

– Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) – formato PDF.

Devera ser apresentado em qualquer das opções um documento anexado ao requerimento que comprove o motivo da ausência à eleição para exame da autoria judiciaria da zona eleitoral responsável pelo título. Se a justificativa for aprovada, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito.

Prazo

– até 1º de dezembro de 2022 (ausência no primeiro turno – 2.10.2022)

– até 9 de janeiro de 2023 (ausência no segundo turno – 30.10.2022).

Eleições suplementares para prefeito

Em oito cidades haverá também eleições suplementares para prefeito no dia 30 de outubro. Nesses casos, uma nova votação foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram o mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral.

Foto Reprodução: tse.jus

Jornalista: Marina Moreira