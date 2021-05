Família cobra da Globo direitos por trilha sonora do futebol

Com o nome ultimamente vinculado com frequência a ações na Justiça, especialmente na seara trabalhista, a TV Globo está sendo alvo de um processo em uma outra área, mais especificamente relacionado ao uso da trilha sonora das vinhetas e chamadas de futebol, usadas nas transmissões do Campeonato Brasileiro por pelo menos dez anos.

Os autores da cobrança de indenização são os filhos do maestro José Hareton Salvanini, que morreu em 2006. Os herdeiros de Salvanini moveram, em 2019, uma ação contra a Rede Globo em que os familiares pedem o reconhecimento da paternidade das obras, o direito de sincronização e uma indenização pelo uso da trilha sonora sem os devidos pagamentos.

– Era uma trilha musical que era usada nas chamadas, abertura e também no anúncio de patrocinadores dos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro da emissora – afirma o advogado Daniel Monteiro, que defende a família do maestro.

De acordo com o defensor, o processo deve resultar em uma quantia financeira considerável já que a trilha foi utilizada por muitos anos pela TV Globo, mas destaca que a definição de valores só deve ser feita após uma perícia técnica feita pela Justiça para a ação.

O advogado argumenta que Salvanini trabalhou na Globo no início dos anos 1980 e em suas atividades chegou a compor dezenas de trilhas sonoras para uso da emissora, entre elas, uma em especial que passou a ser a principal nas aberturas e chamadas do futebol.

Monteiro ainda alega que a trilha chegou a ser substituída, mas voltou após a morte do maestro, em 2006, com um novo arranjo musical. O trabalho era veiculado sempre que um jogo fosse transmitido na emissora ou em afiliadas e reavivou a memória dos filhos do maestro, que passaram a buscar uma forma de comprovar que o pai era o autor.

Os familiares de Salvanini estão descobriram que a trilha com o novo arranjo estava registrada com o nome do também maestro Aluisio Didier, funcionário da emissora até os dias atuais, que concordou em pagar à família parte dos lucros das novas exibições ao autor original.

O detalhe é que meses depois, segundo a família, a TV Globo alterou a trilha sonora e parou de utilizar a música composta pelo maestro Salvanini e preparou uma nova. A ação ressalta, porém, que a trilha foi utilizada por pelo menos 10 anos, mas jamais teria rendido um só centavo ao seu autor original, e quando foi reconhecida, parou de ser utilizada.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura