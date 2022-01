Família de atleta da base do Paysandu faz rifa para pagar cirurgia; clube oferece auxílio

Desde os 13 anos o lateral-esquerdo Erivan sonha com a ascensão no futebol. Ainda cedo, conseguiu ingressas nas categorias de base do Paysandu, onde permaneceu até 2020. Neste momento, aos 16 anos e membro da equipe sub-20, Erivan machucou-se durante uma partida pelo Papão. Mas o que seria uma lesão normal de jogo, virou um tormento e o maior medo na vida do atleta.

Erivan rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Apesar de ser um problema muito comum em atletas de futebol, o reestabelecimento nem sempre garante o retorno em 100%. Jogadores consagrados, como Ronaldo Fenômeno, passaram maus bocado pelo mesmo problema. Nesses casos, a cirurgia é a única solução. É ai que entra o drama da família de Erivan, que mora no bairro do Maguari.

Sem recursos financeiros, o atleta ficou por mais de um ano aguardando a assistência do Paysandu, que, segundo a mãe do jogador, não tomou para si a responsabilidade do tratamento. “Logo que ele se machucou, o clube fez uma ressonância, disseram que iam operar, mas depois de um tempo o encaminharam para o SUS, daí não andou mais e eu fiquei sem saber o que fazer”, conta.

Segundo Zilma Siqueira, Erivan já está parado há um ano e três meses e o único tratamento realizado pelo jovem foi fisioterápico. “Em maio do ano passado eles pediram para ele fazer fisioterapia e fortalecimento no joelho, mas depois de dois meses não evoluiu. Ainda tentei falar com os treinadores dele que ia falar com o diretor, mas ninguém resolveu nada”, lamenta.

Com o esforço da família e de amigos, Zilma conseguiu articular a cirurgia, mas terá que arcar com um custo elevado, de R$ 11.400 reais. O procedimento será feito nesta sexta-feira (26), em um hospital particular de Belém. Além do próprio hospital (R$ 2.700), a família terá que pagar o material cirúrgico (R$ 4.000), anestesista (R$ 1.200) e médico cirurgião (R$ 3.500).

Sem dinheiro suficiente, Zilma contraiu um empréstimo que assegura pequena parte dos custos. Para quitar o restante, resolveu fazer uma rifa, que será transmitida pelas redes sociais. O prêmio ao vencedor será uma bicicleta Poti, aro 26. São 300 cupons, ao custo de R$ 25,00 cada, e o sorteio será no próximo dia 12 de fevereiro. Deste modo, a mãe espera manter vivo o sonho do filho em ser um jogador profissional.

“Ele está bem e muito confiante. Tem fé e esperança que vai voltar ao futebol e um dia ser jogador de futebol. Meu esforço é para que ele não perca a grande chance da sua vida”, conclui. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo número (91) 998135895.

Do outro lado, procurada pela reportagem de O Liberal, a direção do Paysandu informou que “dará todo o suporte necessário ao atleta no período pós-operatório, com acompanhamento de profissionais do clube nas dependências do Estádio Banpará Curuzu e o pagamento de um auxílio. Depois que a recuperação for finalizada, Erivan Siqueira Pereira retomará suas atividades nas Divisões de Base”.

O Paysandu também justificou não ter sido possível a realização do procedimento cirúrgico anteriormente. “O clube também esclarece que o início da pandemia de covid-19 atrasou a cirurgia, uma vez o Ministério da Saúde definiu naquele período um protocolo que concentrava a atuação de profissionais da área médica no tratamento dos primeiros casos da doença no Brasil”, alegou, por meio de nota.

Fonte oliberal.com