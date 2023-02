Família de diretora de fotografia morta processa Alec Baldwin

Os pais e a irmã da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu durante as filmagens do filme Rust processaram, nesta quinta-feira (9), o ator Alec Baldwin, autor do tiro que matou a profissional, por negligência. A fatalidade aconteceu em outubro de 2021.

Os membros da família, que apresentaram as acusações à Suprema Corte de Los Angeles, também apresentaram um processo contra a produtora do filme, Hannah Gutierrez-Reed, e o assistente de direção David Halls, entre outros, segundo explicou a advogada da família, Gloria Allred, em entrevista coletiva.

O novo processo vem apenas dez dias após a procuradora do distrito judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies, ter apresentado formalmente duas acusações de homicídio culposo contra Baldwin e Gutierrez-Reed, que podem enfrentar até seis anos e meio de prisão.

Pela sua parte, Halls assinou um acordo de culpabilidade com a acusação, aceitando uma acusação de “utilização negligente de uma arma mortífera” e seis meses de liberdade condicional.

– Gostaria que os culpados fossem responsabilizados. Penso que deixar isto impune é inaceitável – disse Allred, na entrevista coletiva.

Ela acrescentou que as vidas do núcleo familiar de Hutchins foram “danificadas” pelo incidente e que “qualquer pessoa responsável por essa perda deve ser responsabilizada”.

Em outubro do ano passado, o marido e o filho da diretora de fotografia encerraram outro processo civil contra o artista americano após as suas respectivas equipes jurídicas terem chegado a um acordo.

Como resultado, o marido será produtor executivo de Rust, filme programado para retomar as filmagens nas próximas semanas com o mesmo elenco principal.

– Estou grato pelos produtores e a comunidade do entretenimento terem se juntado para prestar homenagem ao último trabalho de Halyna – disse o marido, Matthew Hutchins.

Ele receberá uma parte dos lucros do filme.

Para que as filmagens continuem, um juiz deve primeiro aprovar um acordo.

Halyna Hutchins morreu com o tiro de um revólver manuseado por Alec Baldwin durante as filmagens de Rust, depois de Gutierrez-Reed ter verificado a arma, entregue como fria (sem munição real) por Halls.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Warren Toda