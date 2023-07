Família de garotinha começa campanha para tratamento contra o câncer na Espanha

Ela é a Flavinha, de 9 anos, cursa o quarto ano do Ensino Fundamental, natural de Ananindeua, município da zona metropolitana de Belém, de onde está afastada há pouco mais de um ano, dado que sua vida teve um revés que mudou toda a estrutura da família. A criança foi diagnosticada com um tipo raro de câncer, um carcinoma adrenal, um tumor que se origina no córtex da adrenal, localizado em uma área delicada responsável pela produção de hormônios vitais para o corpo, um pouco acima dos rins.



Dona Adriana Araújo e seu esposo Flávio Ferreira recordam que Flavinha tinha uma vida absolutamente normal. Ela estudava no terceiro ano, tinha seus amigos, brincava, passeava e, de repente, perceberam que a criança começava a apresentar acnes incomuns para sua idade. Exames e mais exames foram feitos e veio o diagnóstico preocupante.



Começou o tratamento em julho do ano passado em Belém, mas esse exigia medicina mais avançada. Por isso, a família se mudou para Curitiba, onde Flavinha foi submetida a uma primeira cirurgia e, em seguida, a tratamento quimioterápico no Hospital Pequeno Príncipe. Treze dias atrás, novamente de emergência, a menina teve de fazer nova cirurgia e, como na primeira, não foi possível retirar todo o tumor. Aqui, a medicina ainda não avançou muito, apesar de se saber haver muitas pesquisas em torno de casos semelhantes.

Segundo dona Adriana, para piorar as coisas, os médicos do Hospital Pequeno Príncipe perceberam que o tratamento a que Flavinha vinha se submetendo não estava mais fazendo efeito. Haveria de se procurar algo mais adiantado, quem sabe, nos Estados Unidos. Começou, então, a peregrinação com pesquisas para ver o que há de tratamento relativo ao caso de Flavinha. E a Espanha, mais precisamente, a cidade de Marbella, no sul do país, região da Andaluzia, foi o local indicado. Só que, o tratamento, que é alternativo, sem eficácia comprovada ainda, gira em torno de 44 mil euros, 250 a 300 mil reais, verba esta que a família não dispõe.



Mesmo assim, Adriana e Flávio estão lutando para arrecadar esse dinheiro, contando com a ajuda de amigos, familiares e pessoas desconhecidas de bom coração que possam cooperar para salvar a vida de Flavinha. “Ela é uma criança corajosa; ela sabe que não vai fazer mais quimioterapia e não gostaria de viajar mais para lugar algum. No entanto, está decidida, se for necessário, vai acompanhar os pais que lutam para alcançar sua cura com a ajuda de Deus, da medicina e dos amigos que lhes estenderem as mãos. A campanha é feita pelas redes sociais, instagram. Basta acessar a Flavinha e conhecer a história da menina que, mesmo doente, continua estudando, agora em casa, a cursar o quarto ano, matriculada que está em uma escola de Curitiba.



Antes de viajarem para Marbella, eles pretendem voltar ao Pará. Flavinha quer ver os demais familiares, quer falar com seus amiguinhos e falar de sua aventura. Depois, seguirão para o tratamento de esperanças, no sul da Espanha. Esta é a hora de todos estenderem as mãos para salvar esta brava e corajosa menina do Pará.

Imagens: Reprodução

Por: Roberto Barbosa