Família de jovens que morreram em Santa Catarina está em dificuldades

As famílias das jovens irmãs Tatiane Lima Dias e Luciane Dias ainda estão nas tratativas e com muitas dificuldades no sentido da liberação dos corpos junto ao Instituto Médico Legal e traslado do Estado de Santa Catarina para o Estado do Pará. As duas morreram em trágico acidente de trânsito ocorrido no final de semana, naquele Estado, para onde haviam ser mudado em busca de trabalho.



De acordo com a família, o caso está sob apuração policial da polícia catarinense, no entanto, o problema, neste momento, é trazer os corpos das irmãs para que tenham um sepultamento digno.

Tatiane Lima Dias e Luciane Dias são de família humilde da periferia de Castanhal, a 70 quilômetros de Belém. Elas viajaram para o Sul do País em busca de melhoria de vida por meio de trabalho mais bem remunerado. Ocorre que elas não lograram sorte e foram vítimas do grave acidente.

Foto: Reprodução Instagram