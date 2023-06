Família de Kaiky Mello publica foto do artista: “Milagre”

Nesta sexta-feira (16), a família do cantor Kaiky Mello publicou uma imagem dele no hospital, dormindo, e celebrou os milagres que o jovem tem vivido nos últimos 80 dias.

Kaiky sofreu um acidente e precisou operar um coágulo no cérebro. Desde então, seu quadro tem evoluído. Ele já saiu do coma e agora segue em recuperação no quarto.

– Depois de 80 dias, hoje eu trago pra vocês o nosso milagre! Agora está dormindo, mas já tomou banho, já fez fisioterapia e trabalhou com a fonoaudióloga também!

Tem evoluindo a cada dia, já saiu do oxigênio e o próximo passo agora é reaprender a respirar pelo nariz – diz a publicação.

A família também agradece a todos pelas orações que tem recebido desde o acidente de Kaiky.

– Obrigado pelas orações pelo meu filho, as orações de vocês foram ouvidas e Deus tem feito milagres a cada dia. Vamos continuar orando agora tá mais perto do que nunca.

Vamos continuar enviando palavras positivas pra ele e de vitória. Obrigado pelo carinho de todos vocês!

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram @kaikymellooficiall