Família de Marília Mendonça vai processar Facebook e Google

Para impedir que o vazamento de fotos voltem a acontecer, a família da cantora Marília Mendonça entrará com um processo contra o Google e o Facebook.

Nesta semana, algumas pessoas divulgaram as imagens do corpo da cantora no Instituto Médico Legal (IML) e também vazaram o laudo da necropsia feita na cantora, falecida em 5 de novembro de 2021.

A origem do material compartilhado foi revelada pelo advogado da família, Robson Cunha, que anunciou que as devidas medidas serão tomadas.

– Este conteúdo estava sob a responsabilidade da Polícia Civil do estado de Minas Gerais e jamais poderia ter sido tornado público – declarou o profissional à CNN.

Como o conteúdo do inquérito policia só é acessado com senha, será fácil descobrir quem acesso e compartilhou as informações sobre a morte da cantora.

Ainda de acordo com o advogado, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação para concluir quem teve acesso ao laudo da necropsia da cantora.

Fonte: Pleno News/ Foto: WILL DIAS / AgNews