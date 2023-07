Família de produtor processa equipe de Marília, diz colunista

A família do produtor Henrique Bahia trava uma batalha judicial contra a família de Marília Mendonça. Os parentes dele querem pedir o reconhecimento de um vínculo empregatício do rapaz com a artista, com quem trabalhou por anos. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O produtor morreu no mesmo acidente aéreo que tirou a vida da cantora, em novembro de 2021. Na ocasião, avião caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais.

George Freitas, pai de Henique, postou nas redes sociais um registro do filho e pediu Justiça. Segundo ele, o produtor vivia 24 horas em função do trabalho.

– Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo – escreveu.

A assessoria de Marília confirmou, em nota, a existência da ação trabalhista. Uma audiência ocorreu na última sexta-feira (7).

Além de Marília e Henrique Bahia, morreram no acidente o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filhos, o piloto Geraldo Martins Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

Fonte: Pleno News/ Foto: AgNews/Leo Franco