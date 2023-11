Família diz que Roberto Jefferson apresenta perda de memória

A família do ex-deputado federal Roberto Jefferson afirmou que o político tem apresentado quadros de perda de memória no hospital onde está internado desde setembro do ano passado. A informação foi publicada neste domingo (19) pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

De acordo com o veículo, Jefferson tem se esquecido de episódios políticos recentes, como detalhes da campanha eleitoral de 2022 ou a existência de alguns aliados. Ainda segundo parentes que estiveram com ele, o ex-deputado quis saber sobre como estão “as coisas” na política, mas teria mostrado confusão ao tentar lembrar de determinados momentos.

Os familiares de Jefferson teriam sido comunicados de que a perda de memória pode ser decorrente do diagnóstico de depressão que ele recebeu após ser preso, em outubro do ano passado, após atirar contra agentes da Polícia Federal em reação a uma ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-deputado federal segue internado em um hospital particular, na Zona Sul do Rio de Janeiro, cujo quarto é acompanhado por dois policiais militares e monitorado por câmeras. Em setembro deste ano, a juíza federal Abby Ilharco Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro, decidiu que Jefferson vai a júri popular sob a acusação de tentativa de homicídio contra os quatro policiais federais.

Fonte: Pleni News/Foto: Reprodução/Domingo