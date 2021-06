Família faz apelo nas redes sociais após desaparecimento de criança de 10 anos em Viseu

Desde a manhã desta segunda-feira, 21, familiares de uma criança de 10 anos iniciaram um apelo pelas redes sociais que desapareceu na cidade de Viseu, no nordeste paraense.

A criança identificada como Ravyla teria saído de casa na manhã de hoje em direção a um comércio que fica próximo de sua residência. No entanto, a mãe da criança relata que ao perceber a demora da filha resolveu ir até o comércio para onde ela teria ido, mas não encontrou a criança lá. A mulher também relata que uma pessoa que vive próxima ao comércio em questão disse que viu um homem não identificado que vendia produtos em um carro prata chamar Ravyla. No entanto, a testemunha não sabe informar se a criança entrou no veículo ou saiu do local com o suspeito. Desde então a família está em desespero na busca por informações do paradeiro da criança.

Os familiares pedem informações de qualquer pessoa de todo o estado do Pará que possa ter visto a criança ou saiba se ela está acompanhada. A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Ravyla ou possa ter notícias sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente pelo telefone (91) 98468-3121.

Fonte: romanews.com.br