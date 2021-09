Família pede ajuda para encontrar jovem que desapareceu após sair de Vigia

O jovem deixou a cidade rumo a Belém na noite da última quinta-feira, 2

Familiares e amigos de Nelson Thyago Silva Almeida, que mora no município de Vigia, nordeste paraense, pedem ajuda para encontrar o rapaz que trabalha no campus da Universidade Estadual (UEPA) no município e desapareceu desde a quinta-feira, 2, após sair rumo à capital, Belém.

O rapaz teria deixado a localidade por volta das 23h, em um carro modelo Ágile, placa OFJ0577 e até o dia de hoje, 6, não deu notícias.

Qualquer informação eles pedem qque entrem em contato pelo número: 984336721.

FONTE ROMA NEWS