Família procura cachorro que desapareceu há cinco dias após fugir

O animal foi visto pela última vez vagando sozinho na noite de domingo (20) pela Pedro Alvares Cabral

O cachorro Gullytty, um poodle branco, de 13 anos, desapareceu no último domingo (20), quando teria fugido pelo portão da casa do tutor, o cabeleireiro Augusto Carneiro, sem que ele percebesse, no bairro da Sacramenta, em Belém.

De acordo com Augusto, o seu único bichinho de estimação teria sumido, quando ele, por um simples descuido, deixou o portão aberto para conversar com uma vizinha. A ausência do pet só foi notada no final da noite, quando o cabeleireiro percebeu que Gullit não estava embaixo da cama, local onde ele costumava ficar.

Ao buscar os circuitos de câmera do bairro, imagens mostram o momento que bicho vaga sozinho pela rua, andando em direção à avenida Pedro Álvares Cabral e, logo em seguida, some das imagens. Por ser muito dócil, Augusto acredita que o bichinho esteja na tutela de alguém, que busca de alguma forma devolver ao seu lar.

“As pessoas que têm pet sabem o quanto é importante para gente criar um animal. Quem souber notícias do meu filho Gullytty ficarei muito grato”, disse, pedindo a colaboração das pessoas para encontrá-lo.

Para que o cãozinho seja encontrado, Augusto Carneiro disponibilizou o contato (91) 98288-0020.

Fonte: oliberal.com