Família que estava desaparecida é achada morta no interior de SP

Os corpos de uma família que desapareceu no último dia 28 de dezembro após sair para comemorar um aniversário em São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, foram encontrados na tarde de ontem, segunda-feira, 1°, com sinais de execução. As vítimas foram Mirele Tofalete, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e a filha deles, Isabelly, de 15 anos.

Segundo a polícia, os corpos dos três estavam em estado de decomposição quando foram localizados. As vítimas tinham marcas de tiros. O homem estava caído fora do carro, enquanto mãe e filha foram encontradas dentro do veículo. Os cadáveres foram achados por um morador em um canavial na cidade de Votuporanga, também em São Paulo.

No último domingo, 31, a irmã de Anderson, Geise Ribeiro, havia relatado ao portal G1 que o carro da família tinha sido visto pela última vez após passar por um radar que fica no perímetro de Mirassol (SP), cidade que não estava nos planos da viagem.

“Eu tinha conversado com ele no dia anterior, ele só falou que iria sair para comemorar o aniversário da esposa em um almoço em São José do Rio Preto. A última conversa estava tudo normal, tudo certo. Ele não tinha planejado nada além disso”, contou Geise.

Ainda no domingo, familiares já tinham recebido a informação de que o celular de Anderson teria dado sinal em Votuporanga. O caso foi repassado para investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o início da tarde desta terça (2). Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Imagem: Reprodução