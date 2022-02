Família sobrevive depois que motorista capota carro em Tucuruí

Três pessoas da mesma família conseguiram sobreviver a um acidente, na manhã desta sexta-feira (11), próximo à “Ponte do Km 11”, em Tucuruí, no sudeste do Pará, depois que o motorista perdeu o controle, bateu em um pequeno barranco e capotou o veículo.

A pancada foi muito forte, porque a parte dianteira do automóvel ficou bastante danificada. De acordo com pessoas que passavam pelo local do acidente, próximo à antiga fábrica de gelo da Colônia de Pescadores, o motorista, uma mulher e uma criança foram visto saindo do veículo que ficou de rodas para o ar.

De acordo com testemunhas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu a mulher e a criança para o Hospital Municipal de Tucuruí. Já o condutor do carro permaneceu no local do capotamento. As três vítimas seriam da mesma família, porém o nome delas não foi divulgado.

Fonte: Portal Debate, com Portal HS