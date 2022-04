Familiares de parlamentares repudiam declarações de Lula

Na quinta-feira (7), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou vídeos com parentes de deputados criticando uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre movimentos sindicais mapearem casas de deputados.

Os recados foram dados ao comentar um vídeo em que o ex-presidente sugere a grupos sindicais que mapeiem casas de deputados. Lula disse, durante evento na sede central da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que o foco é “conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele”.

No vídeo, familiares de parlamentares mandaram duros recados ao petista.

Fonte: Pleno News

Foto: ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO