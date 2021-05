Familiares de soldado que morreu vítima de acidente fecham BR-222 em Marabá durante protesto

Familiares de um militar que morreu em um acidente na PA-150, no município de Marabá, sudeste do Pará interditam a rodovia BR-222 na manhã desta quarta-feira (26). O protesto iniciou por volta das 5h da madrugada. Pelo menos 40 pessoas participam do ato, que está sendo realizado entre o bairro Morada Nova e o núcleo São Félix na cidade. Pedaços de madeira e pneus foram colocados no local para travar o tráfego de veículos no local foram usados pelos manifestantes, que ainda incendiaram parte da barreira.

A interdição total do trecho já resulta em um engarramento de pelo menos um quilômetro de cada lado da via, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito está sendo liberado aos poucos na rodovia.

O grupo pede por melhorias na sinalização em frente ao Residencial Tirandentes, onde o ato ocorre, detalhou ainda a PRF. A ação é realizada após a morte do soldado do Exército, Jaime Pereira da Costa Júnior, de 23 anos. Ele foi atropelado por um ônibus quando conduzia uma motocicleta.

Os manifestantes exigem a presença de um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que foi acionado pela reportagem, para liberação da rodovia. Agentes da PRF seguem no local acompanhando a manifestação.

Fonte: Por G1 Pa — Belém