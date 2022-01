Famílias afetadas por chuvas recebem benefício em Santarém

As chuvas que estão caindo no Pará têm castigado a população nos mais variados lugares, a exemplo de Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas.

Equipes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – Semtras estiveram realizando visitas aos moradores do bairro Vitória Regia, nesta sexta-feira, 14, quando 14 famílias receberam benefício eventual.

Na última semana, 25 famílias também receberam o auxílio, nos bairros Santarenzinho, Juá e Jardim Santarém. Equipes da Semtras e Defesa Civil estiveram no bairro Santarenzinho, entre as ruas Piçarreira e Cruzeiro do Norte, fazendo o levantamento da situação de 21 famílias que foram afetadas. No sábado, 08, a secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, esteve no bairro e entregou kits de higiene e redes às famílias.

Ela contou que após visitas às famílias foi iniciado a entrega de benefício eventual e que todas continuarão sendo acompanhadas.”Para além do trabalho já realizado, foi montando uma comissão que irá dar sequência nos encaminhamentos necessários em pareceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil.

Estamos acompanhando essas famílias que estão necessitando desse apoio. Nós estamos construindo um documento junto a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para poder ampliar esse atendimento às pessoas que tiveram essas perdas. O Governo Federal já sinalizou um recurso para que irá nos ajudar a ampliar esse atendimento, para chegar mais perto e mais rápido até essas pessoas.”, disse Celsa.

Imagem: Ascom/ Santarém