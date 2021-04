Famílias de estudantes da rede municipal começam a receber os kits de alimentação

“É um alívio pra nós. Eu digo até que é um impulso, uma alegria a mais pra reacender a esperança nesse momento muito difícil”, definiu a manicure Sheila Gomes da Silva, 32, ao ser a primeira mãe a receber o kit alimentação distribuído na Fundação Escola Bosque (Funbosque) na manhã desta sexta-feira, 23.

Ela chegou antes das 10h, horário de início da distribuição dos kits, para garantir a alimentação dos filhos, Sarah Laís Gomes da Silva, 14, estudante do 8° ano, e Deivison Matheus Gomes da Silva, 6, estudante do 1° ano do ensino fundamental. Para Sheila, que recebeu dois kits, os gêneros alimentícios trouxeram alento diante das dificuldades financeiras causadas pela pandemia.

Os kits de alimentos têm o objetivo de amenizar os impactos causados pela pandemia às famílias dos estudantes da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (FMAE), começou a entregar o kits nesta sexta-feira e pretende distribuir os mais de 67 mil kits de alimentação em toda a rede municipal. A Fundação Escola Bosque e demais escolas municipais da Ilha de Outeiro foram as primeiras beneficiadas com a entrega dos alimentos da merenda escolar aos pais e mães dos estudantes matriculados.

“Tudo está tudo muito caro nessa situação tão difícil que estamos vivendo. Chegar na escola e receber um kit desse é gratificante”, afirmou Sheila Silva. Ela lembrou que muitos pais de família não têm o que dar pros seus filhos. “Muitos perderam o emprego, muitos até a esperança. Eu fiquei feliz, tenho dois filhos na escola e pra nós é uma ajuda muito grande”, agradeceu.

Produtos seguem a orientação do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Para o desempenho na distribuição dos kits a todos estudantes, mais de 49 servidores da FMAE, desde o início do ano trabalha no planejamento para garantir cada item do kit composto por alimentos da agricultura familiar, como por exemplo, banana, laranja, macaxeira, jerimum. Também está incluída proteína – frango. O kit inclui produtos não perecíveis, feijão, arroz, óleo, fubá e farinha.

Todos os produtos seguem a orientação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Cada modalidade estudantil, educação infantil, fundamental, médio, integral e EJAI, tem uma faixa etária nutricional que nós temos que obedecer. Esse kit foi composto justamente obedecendo toda essa composição nutricional diária do aluno”, frisou a presidente da FMAE, Bruna Cavalcante. Ela enfatiza, que enquanto houver aula de forma não presencial, serão distribuídos kits aos estudantes da rede municipal de ensino.

Escola Bosque e Casa da Pesca prosseguem a distribuição dos kits no sábado, 24

A entrega começou na sede da Escola Bosque e na Escola Casa da Pesca, ambas localizadas na ilha de Caratateua, distrito de Outeiro. A Escola Bosque prossegue com a entrega dos kits alimentares neste sábado, 24, e na próxima semana, será a vez da distribuição dos produtos nas Unidade Pedagógicas (UPs) das localidades Flexeira, Jamaci, Seringal, Jutuba e Faveira.

O presidente da Funbosque, Alickson Lopes, ressaltou a importância de garantir o kit da merenda escolar para os responsáveis dos alunos. “É um momento delicado que passa o país e é direito das famílias e nosso dever cumprir rigorosamente, entregando alimentos com valor nutricional e de qualidade. Estamos muito felizes, e queria agradecer aos nossos funcionários que trabalharam incansavelmente para realizar com responsabilidade e cuidado a entrega dos kits”, enfatizou.

Na Escola Bosque a força-tarefa para entrega dos kits contou com o empenho e dedicação de todos os funcionários do espaço, desde o presidente ao porteiro do órgão. “Hoje não tem distinção. Eu mesmo carreguei cestas, pois todos nós estamos empenhados para poder atender da melhor forma possível as mães que chegam até nós”, ressaltou o presidente da Funbosque.

Alickson Lopes afirmou que todos estavam trabalhando com o coração para poder realizar a operação de distribuição dos alimentos. “Todos estão sendo recebidos lá na frente pela nossa coordenação pedagógica. Uma grande equipe para que as mães acolhidas recebam o material”, informou.

A união dos servidores da Escola Bosque, também permite a entrega total e sem desperdícios dos itens. O presidente informou que as entregas dos alimentos no ano anterior houve muito desperdício porque a logística era inadequada. “Nós trabalhamos para evitar esse tipo de situação”, ressaltou o presidente da Escola Bosque.

Por Joyce Assunção

Colaboração Rita Ribeiro