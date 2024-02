Famílias de Paragominas recebem benefício habitacional do Governo do Pará

Durante a agenda de trabalho na região de Integração do Rio Capim, o governador Helder Barbalho entregou 107 benefícios habitacionais do “Sua Casa” para moradores do município de Paragominas, um investimento de R$ 1 milhão.

“Cumprimos agenda extensa com entrega do programa habitacional ‘Sua Casa’, [além de] política de microcrédito para mototaxistas da região, ações que beneficiam quem mais precisa, a população mais vulnerável, para que possa ter o acolhimento e o cuidado do Governo”, disse o governador Helder Barbalho.

Gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), o programa “Sua Casa” vai auxiliar a construção e reconstrução de residências no município.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, que participou da agenda oficial em Paragominas, enfatizou que o “Sua Casa” tem percorrido o Estado do Pará todo, “levando benefícios habitacionais para quem mais precisa”.

O “Sua Casa” garante auxílio para aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. O valor concedido pelo programa pode chegar a até 21 mil reais.

Luis André Guedes, diretor-presidente da Cohab, destaca que a entrega do benefício muda a realidade habitacional de quem mais precisa no Pará. “Atendemos prioritariamente mulheres chefes de família com baixo poder aquisitivo, pessoas com deficiência, idosos, garantindo assim, às famílias, moradias dignas, pois trata-se de uma benefício para construção dos imóveis e da mão de obra do pedreiro”, destacou o presidente da Cohab.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistros como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.

João Lucídio Paes, prefeito de Paragominas, destacou que governo Helder está por todo o Pará “e em Paragominas também, trazendo benefícios, investimentos. Esse olhar nos dá a dimensão do que é esse governador, que traz benefícios do ‘Sua Casa’, do Credicidão para os nossos mototaxistas, novo prédio da Previdência sendo inaugurado, então são inúmeras obras, e a gente tem observado o carinho do governador Helder com o nosso município, ele é um grande parceiro”.

Em agosto do ano passado foram entregues 239 benefícios do “Sua Casa” para moradores de Paragominas, um investimento superior a R$ 2 milhões. Agora o governador voltou ao município para garantir moradia digna a mais de cem famílias. É o caso da dona de casa, Jesula Santos, que estava muito emocionada em receber o benefício. “Quero agradecer, primeiramente ao governador, sou muito grata, e o amo de todo coração”, disse a beneficiária.

Para a dona de casa Erica Moraes, a felicidade também era enorme. “Quero agradecer primeiramente a Deus, e ao nosso governador, pois é uma felicidade enorme receber esse benefício que vai me permitir construir minha casa em alvenaria”, enfatizou.

Etapas – Para receber os benefícios do programa habitacional “Sua Casa”, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida em que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de Assistência Social da Cohab, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

CredCidadão – Ainda durante agenda em Paragominas foram entregues aos mototaxistas do município vinte motocicletas adquiridas por meio do Credcidadão, que é um programa do Governo do Pará criado para gerar emprego e renda, disponibilizando microcréditos com juros de 0,5% a 1%, uma taxa abaixo da praticada no mercado, para incentivar atividades do pequeno empreendedor paraense.

O diretor-geral do CredCidadão, Brasilido Assunção, detalha que a iniciativa em Paragominas tem por objetivo a renovação da frota. “As motocicletas foram adquiridas por meio da linha de crédito Mototaxista Pai d’Égua. Com a entrega garantimos segurança e o conforto, tanto do profissional como do usuário, com a utilização de equipamento que tem baixa emissão de poluentes. Essa é uma linha de crédito criada pelo Governo do Estado com juros de meio por cento ao mês, extremamente subsidiada, que demostra o carinho e o respeito do Governo com essa classe valorosa dos mototaxistas do Estado do Pará”, detalhou

O presidente do Sindicato do Mototaxistas de Paragominas, Célio Moraes, detalha os benefícios do auxílio. “É muito bom para nós, pois estamos realizando um sonho realizado pelo governador Helder, que abraça a causa dos mototaxistas, que são muito gratos por esse benefício que é bom para a categoria como também para os usuários dos nossos serviços”, disse.

Já para Paulo Sérgio, mototaxista beneficiado, o crédito veio na hora certa. “A situação não está fácil, é muito difícil trocar de moto e esse crédito facilita muito para todos nós. Parabéns para o governador Helder pela iniciativa, que garantiu moto nova para a gente e somos muito gratos pela iniciativa”, disse o mototaxista.

