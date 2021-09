Famílias do Tenoné, em Belém, são contempladas com ação itinerante de Cidadania

“Muito obrigada”. Era o que a dona de casa, Helen Amorim, de 28 anos, não parava de repetir ao ser contemplada com uma cadeira de rodas e uma de banho para a filha Ana Clara, de 13 anos, com paralisia cerebral. A entrega ocorreu por meio da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência (Ceped) e da Secretaria de Saúde (Sespa), na manhã deste sábado (11), durante ação promovida pelo governo do Estado na Escola Manoel Leite Carneiro, no bairro do Tenoné, em Belém.

Helen contou que à ação acompanhada da filha, na cadeira de rodas antiga, e dois sobrinhos pequenos em busca de um atendimento de saúde e não esperava voltar para casa com um presente que mudaria a vida da família para melhor.

“Ela ganhou essa cadeira há 3 meses de uma colega, mas era muito pequena para o tamanho dela. Antes disso eu sempre andava com ela no colo para lá e para cá porque nunca tive dinheiro para comprar uma e agora temos duas novas. Estou muito feliz. Vou doar a cadeira antiga para quem precisa. Muito obrigada por todo esse carinho”, agradeceu a dona de casa, ao chegar na residência, com a ajuda da equipe da Fundação ParáPaz, que a levou de carro por conta dos equipamentos e da cesta básica que a família de Helen Amorim também ganhou.

A iniciativa também ofereceu outros serviços gratuitos na área da saúde para os moradores do bairro, como consultas médicas; testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais; vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral; orientação sobre higiene bucal e atendimento odontológico, na unidade móvel da Polícia Militar.

A procura por documentação também foi grande. A Defensoria Pública do Estado realizou o encaminhamento de gratuidade para a 2ª via da certidão de nascimento e a Polícia Civil entregou 300 senhas para a identidade. Jaqueline Campos, 35 anos, chegou cedo e garantiu a identidade da filha, Isadora, a primeira da ação a receber o documento.

“O colégio dela estava pedindo tem um tempão e devido a pandemia ficou muito difícil ir atrás. Não tenho tempo por conta do trabalho então aqui foi ótimo porque é perto de casa, viemos andando e não esperamos muito. O melhor de tudo é que consegui resolver essa pendência e ela ficou super feliz com o RG, está muito empolgada”, afirmou Jaqueline Campos.

A ação itinerante de Cidadania, Assistência Social e Saúde, executada pela Fundação ParáPaz, conta com a parceria de diversos órgãos estaduais e tem como objetivo proporcionar vários serviços gratuitos à comunidade em um só lugar, beneficiando centenas de pessoas.

De 2019 a agosto de 2021, mais de 150 mil atendimentos foram realizados durante essas iniciativas, em 39 municípios.

Compromisso – No domingo (12), os mesmos serviços estarão disponíveis na Escola André Avelino, em Ananindeua, como destacou o presidente da Fundação ParáPaz, Alberto Teixeira. “Sabemos dos problemas que muita gente passou a viver devido à pandemia que assolou o mundo e a preocupação do governo é muito grande, por isso estamos realizando uma série de ações para levar cidadania, interação social entre as crianças, através do “Espaços Abertos” e, entre as mulheres, através do “Entre Elas”, além de atendimentos médicos, orientação jurídica, entre outros, que são necessidades do cidadão”.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom