Famílias falam sobre brasileiras presas com droga na Itália

Familiares das brasileiras Isabelle Fátima Almeida e Marcela Fernandes Luz, que foram presas com cocaína na Itália, estão tentando conseguir informações sobre o paradeiro delas. Eles estão em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com a embaixada brasileira em Roma. As informações são do G1.

Isabelle e Marcela são de Minas Gerais e foram detidas no dia 27 de agosto, assim que chegaram em Roma. Elas são acusadas de tráfico.

Somente na semana passada os parentes das brasileiras souberam da prisão.

Uma advogada que representa Isabelle e Marcela recebeu respostas de autoridades brasileiras no exterior, mas não tem detalhes de como as duas estão e quais os próximos passos para uma possível extradição delas para o Brasil.

Sandra Fernandes, mãe de Marcela, disse que está difícil não ter notícias da filha.

– Eu só sei que está presa e que está viva porque veio um e-mail [por meio da advogada] para tentar contato conosco. Mas não tivemos mais notícia nenhuma, não sabemos como elas estão lá dentro. Está muito difícil não ter notícias delas – comentou.

Ela disse ainda que sua filha costuma viajar a trabalho.

– [Marcela] costumava viajar trabalhando e passar dois, três dias fora. Dessa vez ela disse que ia passar mais tempo. Ela estava resolvendo as coisas para ir e sábado cedo ela saiu, tudo normal – contou.

Rosineli de Almeida, mãe de Isabelli, disse à Record que sua filha trabalhava como modelo fotográfica e costumava viajar muito. Ela saiu de casa, no Brasil, no dia 25 de agosto e fez o último contato, via WhatsApp, com a mãe no dia 28.

O Itamaraty avisou que não comentará o caso, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

