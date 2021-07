Famílias inscritas no programa poderão reconstruir suas casas na vila de Icoaraci

Amanhã, segunda-feira (19), às 11h, o Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará – Cohab, vai beneficiar 103 famílias de Icoaraci, distrito de Belém, com a entrega de recursos do programa “Sua Casa”. O evento ocorre no Conjunto Paracuri II. A iniciativa concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de moradias.

De acordo com a Cohab, gerenciadora do programa, o “Sua Casa” consiste na concessão de dois benefícios, com o objetivo de garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra. Todos os valores são calculados levando em consideração dados previstos em uma tabela técnica.

Para se inscreverem no programa, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do “Sua Casa”.

Após a seleção, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica pelo setor de assistência social, momento em que os técnicos verificam a real condição dos candidatos.

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem entrar em contato pelos telefones (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Foto: Divulgação