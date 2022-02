Famílias que moram na área do Portal da Amazônia debatem soluções na Alepa

Para ouvir as reivindicações dos moradores próximo ao Portal da Amazônia, que esperam há quase 14 anos pela regularização da área, uma Sessão Especial foi promovida na quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa. O encontro atendeu solicitação do deputado Dirceu Ten Caten e contou com a participação da deputada Marinor Brito, vereadoras de Belém Vivi Reis e Nazaré, Defensoria Pública, representantes da OAB/PA, Poder Executivo Municipal, além das famílias que vivem na região.



“Convidamos todos os atores diretos e indiretos para discutir essa pauta, que tem como assunto central a questão habitacional a ser entregue às famílias que foram retiradas de lá na época da execução do projeto de construção do Portal da Amazônia. Então, estamos fazendo um debate unificado e positivo para que a Assembleia Legislativa do Pará seja parceira nessa questão e cumpra a sua função”, ressaltou o deputado.



Para Mauro Tavares, presidente da Associação de Moradores do Projeto Portal da Amazônia, a expectativa é de que com a união de esforços dos Poderes Executivo e Legislativo o problema seja solucionado com o apoio do Ministério Público e Defensoria Pública e outras instituições.

“O que nós queremos é que a prefeitura, Alepa e Procuradoria Geral do Município e outras instituições envolvidas busquem uma solução conjunta, para que as famílias possam ter seus direitos de moradia garantidos”, afirmou.



De acordo com o representante dos moradores, o projeto iniciou em agosto de 2008, mas a área sofreu invasão e as 230 famílias que moravam na região tiveram que sair e atualmente vivem de aluguel social no valor de R$ 500,00. O auxílio financeiro está defasado e vem sendo cobrado um reajuste monetário.



A área ocupada só consegue absorver 126 famílias e uma das exigências para solucionar o problema é realizar a desocupação e a legalização dos terrenos.

Representando a Companhia de Desenvolvimento e Administração de Áreas Metropolitanas (Codem), Lelia Brito, informou que depende do desenrolar das secretarias municipais para realizar a regularização fundiária.



“A nossa parte é fazer a regularização fundiária, e esperamos que assim que o processo seja concluído,vamos realizar audiências públicas na comunidade para regularizar definitivamente as áreas de habitação e garantir os direitos sociais e definitivo de moradia”, destacou.

A Defensora Pública Luciana Albuquerque afirmou que tem conhecimento da existência de duas ações na justiça, sendo uma no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e outra ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) junto com o Ministério Público Federal.



“O objeto das ações trata sobre o reajuste do valor do aluguel social, que está há 13 anos sem correção monetária. A sentença foi favorável, mas o município recorreu e o caso está atualmente na mesa do desembargador do TJPA”, informou.



“A segunda ação envolve todo o processo do assentamento e está em grau de recuso no Tribunal Regional Federal”, completou.

A falta de ação fiscalizadora na área vem contribuindo para o favorecimento de novas invasões, agravando a situação.



A deputada Marinor Brito cobrou maior fiscalização.

“Ainda não foi solucionado o problema das famílias originárias e já tem outras famílias na área. Cadê a fiscalização do poder público?” questionou.

“Temos que cobrar solução dos vereadores que deram apoio na época, mas que continuam na Câmara Municipal”, concluiu a parlamentar.

Como encaminhamentos foram estabelecidos as seguintes ações: criação de um grupo de trabalho para ampliar o debate e as articulações entre as famílias e o Poder Executivo; agendamento de reunião com o prefeito Edmilson Rodrigues e secretários municipais estratégicos; e buscar a homologação do processo judicial que existe parecer favorável.

Imagem: Balthazar Costa (AID/Alepa)