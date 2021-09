Famílias que perderam casa em incêndio recebem ajuda da Funpapa

As três famílias impactadas pelo incêndio que destruiu três casas na tarde de sexta-feira, 10, no bairro do Jurunas, em Belém, receberam cestas básicas da Defesa Civil Municipal e foram cadastradas no programa de assistência social da Funpapa. As informações foram prestadas pela assessoria de Comunicação Social da DCM, segundo a qual a ajuda foi possível graças à parceria com a Funpapa.

Durante a manhã de ontem, sábado, 11, a Defesa Civil realizou a vistoria técnica nos três imóveis atingidos pelas chamas. O relatório da vistoria é um dos requisitos para que as famílias recebam os benefícios mantidos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará, como o auxílio-luguel e o Sua Casa, concedidos pela Funpapa e pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), respectivamente.

É o auxílio oferecido pela prefeitura que sustenta a esperança por dias melhores da aposentada Flávia Lúcia, 69 anos, dona da casa onde o fogo começou.

“Eu morava há 40 anos aqui. Minha filha e meus netos também. Graças a Deus não tinha nenhuma criança em casa quando o fogo começou. Foi tudo muito rápido. Perdemos tudo. Todos meus documentos. Até meu cartão pra receber a aposentadoria. Eu nem sei como seria, se não tivéssemos o apoio de vocês”, declarou a idosa.

Na casa de Flávia Lúcia moravam outras nove pessoas, entre elas quatro crianças. Na casa ao lado, também completamente destruída pelo fogo, morava Suane Amaral e suas filhas de 15 e 10 anos. Ninguém se feriu durante o incêndio, mas nada material pôde ser salvo. A terceira casa atingida ainda estava sendo construída. A proprietária, Elisângela Silva, teme agora não conseguir refazer a construção. “Todo o dinheiro foi investido na obra. Moro em uma casa alugada com minha família e não sei como conseguiremos recomeçar a construir nossa casa própria”, lamenta.

CAMPANHA DE DOAÇÃO

Para ajudar as famílias atingidas pelo fogo, a Comissão de Defesa Civil de Belém deu início a uma campanha de arrecadação de donativos. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, em bom estado de conservação e em funcionamento. As doações podem ser feitas na sede da Defesa Civil localizada no segundo andar da Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 98439-0646.

Imagem: Erison Júnior/Defesa Civil