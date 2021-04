Famílias vítimas de incêndio começam a receber auxílio eventual do governo do estado

As dez famílias vítimas do incêndio ocorrido em março deste ano na comunidade Itália, em Icoaraci, receberam nesta quinta-feira,29, a primeira das três parcelas do auxílio eventual concedido pelo governo do estado do Pará. As famílias também receberam novas certidões de nascimento, o que garantirá a retirada de outros documentos em substituição aos que foram perdidos na tragédia.



A cerimônia de entrega dos documentos e auxílios foi realizada no prédio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), e teve a participação de representantes da Secretaria Estadual de Assistência Social e Renda (Seaster) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa), com a presença da agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva. “Estamos aqui para cumprir a tarefa institucional de entregar 12 certidões para as vítimas do incêndio na comunidade Itália, colaborando com a erradicação do sub-registro e possibilitando que essas pessoas possam novamente acessar direitos, como educação e benefícios”, declarou a coordenadora de programas e projetos estratégicos da Seaster, Regina Mota Sales.



Representando a titular da Seaster, o diretor de renda, cidadania e combate à pobreza, Ricardo Ganzer, disse que em relação ao auxílio eventual “a secretaria tem feito muitos atendimentos por todo o estado do Pará. Aqui em Icoaraci o primeiro passo para a concessão do benefício foi o levantamento sócioeconômico realizado pela Funpapa e encaminhado para a Seaster. Assim, será efetuado pagamento para cada família que tenha tido perda total da residência. Serão três salários mínimos, um a cada mês, hoje está sendo pago a primeira parcela, em maio a segunda e em junho a terceira e última parcela. Essa é um benefício eventual, para ajudar as famílias a se manterem, até que suas vidas se reestabeleçam”.



A Funpapa, que desde o início tem acompanhado e realizado os encaminhamentos para garantir que as famílias acessem os direitos, foi representada na cerimônia pela assessora Kayna Moraes.“Essas famílias foram incluídas no Programa de Atenção Integral as Famílias (Paif), e também vão ter acompanhamento psicossocial durante um período. Reiteramos que já foram realizados os devidos encaminhamentos para o acesso a direitos como o do auxilio eventual de aluguel. A partir da obtenção dessa documentação e por meio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) as famílias serão monitoradas até saírem da situação de vulnerabilidade”, disse Kayna.



Para a agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva, a ação é o primeiro passo para que essas famílias possam reconstruir suas vidas com dignidade.

Por: Danilo Lima

Fonte: Agência Belém