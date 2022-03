Famílias vulneráveis de Outeiro serão beneficiadas com ampliação do Bora Belém e entrega de cestas básicas

O distrito de Outeiro recebeu na manhã deste sábado, 12, a plenária do programa de renda cidadã Bora Belém, da Prefeitura Municipal. O evento correu no ginásio da Fundação Escola Bosque (Funbosque) e contou com a presença de beneficiárias do programa na ilha e de outras mulheres aptas a receberem o auxílio.

“Eu não tinha nenhuma renda. Então, a partir do momento que passei a ganhar o auxílio, consegui comprar meu material para fazer meu artesanato e ajudar a criar meus filhos”, conta a beneficiária do Bora Belém, Neidelene Santos, que participou da plenária, nesta manhã.

A dona de casa Nariely Santos é outra beneficiada pelo programa de renda cidadã da Prefeitura de Belém, em Outeiro. “O Bora Belém veio para ajudar muito. Agora eu posso comprar fralda, roupas e outras coisas para meu filho. Antes, eu não podia, pois não tinha nenhuma fonte de renda”, conta Nariely.

Abraça Outeiro – A programação desta sábado faz parte das ações do programa Abraça Outeiro, que busca levar mais assistência, em diversos segmentos, para os moradores do distrito, após o sinistro que danificou a ponte, que liga a ilha a Belém continental, prejudicando o dia a dia dos moradores da região.

Bora Belém é ampliado em Outeiro – Durante a plenária, a Prefeitura de Belém anunciou que o auxílio será ampliado em 50% no distrito. Com a aplicação do Bora Belém em Outeiro, 1.200 famílias passam a receber o auxílio do programa municipal de renda cidadã. Antes, 670 famílias recebiam o Bora Belém na ilha.

O valor do auxílio também será reajustado para R$ 50 a mais do que já era pago. Essas mudanças passam a valer a partir deste mês de março.

Busca ativa – “Após incidente ocorrido aqui em Outeiro, o prefeito determinou que aumentasse o número de beneficiários do Bora Belém. Por isso, realizamos uma busca ativa pelas famílias em vulnerabilidade social, na ilha”, explica o presidente da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Alfredo Costa. A Funpapa é responsável pela manutenção do Bora Belém na administração.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do encontro. “Esse momento foi para conversar sobre o programa Bora Belém, mas também foi para viabilizar outras políticas de assistência para o povo de Outeiro, como a entrega das cestas de alimentos”, explicou.

Cestas de alimentos – Ao final da plenáriao, o prefeito entregou, de maneira simbólica, cinco cestas de alimentos para famílias atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Outeiro .

O ato marcou o começo da entrega de cinco mil cestas básicas, que serão distribuídas ao longo de 6 meses. Durante esse período, todo mês serão entregues 833 cestas, para famílias que já sejam referenciadas pelo Cras de Outeiro e as demais que estejam em extrema vulnerabilidade socioeconômica e que não estejam recebendo nenhum auxílio financeiro.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes