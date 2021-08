Famosos criticam OnlyFans após plataforma proibir conteúdo pornô

A decisão do OnlyFans de banir, a partir do dia 1º de outubro, todo conteúdo sexualmente explícito da plataforma, repercutiu mal entre celebridades brasileiras que aderiram à rede social.

Nesta quinta-feira (19/8), a Variety divulgou comunicado da empresa, que afirmou estar desenvolvendo uma nova diretriz de conteúdo para atender às solicitações dos parceiros bancários e provedores de pagamentos. A plataforma atualmente conta com uma base de mais de 130 milhões de usuários.

Modelo e apresentadora, Nubia Oliiver é uma das personalidades brasileiras que aderiram ao canal de fãs para lucrar com a venda e a exposição de fotos e vídeos, direcionados em especial ao público +18. Em seu perfil, a famosa compartilha fotos de nu artístico, como ensaios já feitos por ela para as revistas Playboy e Sexy, e teme que a “censura” do OnlyFans atinja as suas publicações. “Mesmo que proíba, acho que eles devem tirar apenas os vídeos mais apelativos como masturbação… Mas no nu, não devem mexer, até porque o crescimento da OnlyFans é em cima desse conteúdo”, avalia Nubia.

Perfil de Silva no OnlyFans

Caso a rigidez da OnlyFans seja um empecilho para os criadores, Nubia garante que não faltarão espaços para a divulgação de arte adulta. “Estão chegando plataformas brasileiras com força total. Algumas serão inauguradas em breve”, garante a modelo.

Para não ficar refém das regras e atualizações das empresas, a artista criou seu próprio meio de comunicação com os admiradores. “Criamos um grupo no Telegram, onde o fã pode assinar via pix e receber todo o conteúdo da Onlyfans. Mesmo que a plataforma tome essas medidas, já pensamos em várias outras saídas”, conclui. Acesse o grupo de Nubia Oliiver no Telegram (aqui).

“Comida sem tempero”

Luana Kazaki, 24 anos, e Arthur Urso, 34, já eram adeptos do swing antes de criarem um perfil do casal no OnlyFans. “A descoberta da plataforma foi através dos próprios fãs, que pediam para que postássemos nossa vida íntima”, lembram. No canal, apresentam aos mais de 5 mil seguidores desde fotos sensuais até vídeos os falados vídeos explícitos, que serão excluídos pela rede social. “Tomamos um tremendo susto ao depararmos com está notícia. Uma decisão ao nosso ver muito equivocada”, considera o casal.

Luana e Arthur acreditam que a medida possa representar o fim do OnlyFans e ressaltam que mais da metade do público busca e tem preferência pelo explícito. “De certa forma vai afetar nosso trabalho, porque relatamos o nosso dia a dia com contos e nos finais sempre acabamos com cenas explícitas. Agora o nosso canal vai ser como uma comida sem tempero”, pontuam.

Outro olhar

Nem todos os artistas que estão fazendo sucesso no OnlyFans desgostaram da notícia. Em contato com o Metrópoles, a assessoria de imprensa de MC Mirella garante que a funkeira não será afetada pelas novas regras. A equipe da ex-Fazenda sinalizou que a produção sexual explícita “não é o foco dela” e o banimento “não interfere” no seu trabalho. “Não temos interesse de entrar nesse tipo de discussão”, conclui. Em entrevista recente a Lucas Selfie, Mirella confessou lucrar certa de R$ 480 mil por mês na plataforma.