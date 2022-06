Famosos prestam solidariedade a Klara Castanho após atriz revelar abuso sexual e gravidez

Klara Castanho vem recebendo muitas mensagens de carinho e solidariedade de famosos e colegas de profissão após revelar, neste sábado (25), ter sido vítima de estupro e ter entregado o bebê para a adoção.

Paolla Oliveira foi uma das primeiras a prestar apoio à jovem, de quem já foi mãe na dramaturgia. “Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos q te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça”, escreveu ela no Twitter.

Taís Araújo falou sobre Klara ter tido seus direitos à privacidade invalidados. “Klara, te mandei uma mensagem no privado, mas me achei na obrigação de vir te acolher publicamente, já que a violência que sofreu e a sua dor tornaram-se públicas sem que fosse um desejo seu, sem que fosse garantido o seu direito à privacidade. Te conheço desde criança, conheço sua mãe, sua família e tenho muito respeito e amor por vocês. Se cuide, se proteja e se preserve. Todo meu amor e respeito”, disse.

Sophia Abrahão comentou: “Sinto muito que você tenha passado por isso. tô em choque e muito triste por terem feito você relembrar e reviver toda essa dor. Sinta-se acolhida! sinta-se amada! Muita força para você e para sua família! Conta comigo para o que você precisar”.

Maisa, grande amiga da artista, também se solidarizou com ela. “Te amo pra sempre. Estou com você.”

Ludmilla escreveu: “Tô longe, mas tô mandando muito amor e forças pra você, @KlaraCastanho. Sinta-se abraçada e conte comigo”.

Zezé Motta falou sobre a falta de empatia com a jovem. “Toda a minha solidariedade e apoio para a @KlaraCastanho. É revoltante o tamanho da falta de empatia. Ninguém tem o direito de expor a dor de ninguém. Força amada”, disse.

