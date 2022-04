Farinha de Bragança se torna Patrimônio Cultural

Nessa sexta-feira (29), o Diário Oficial do Estado publicou o decreto que declara a farinha de Bragança como integrante do patrimônio cultural de natureza material do Estado do Pará. O reconhecimento foi feito por meio da Lei n° 9.541/2022 e foi sancionada pelo governador Helder Barbalho.

O título de Patrimônio da Cultura do Estado foi aprovado na Assembléia Legislativa no dia 5 de Abril deste ano, e foi proposta pelo deputado estadual Alex Santiago (PP). O produto já havia recebido o registro de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em maio do ano passado, e concede a cinco municípios da Região do Caeté, Bragança, Tracuateua, Augusto Correa, Santa Luzia do Pará e Viseu, o uso exclusivo do título “Farinha de Bragança”.

O deputado Santiago destacou no texto do projeto a importância do registro concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além da importância do produto para a região. Santiago ainda observa que: “O Município de Bragança é um dos grandes polos pesqueiros, localizado no nordeste do Estado, centenário e rico em tradições culturais, seja por festas religiosas, e principalmente por sua cultura gastronômica. Tem como importante tradição a produção da “Farinha de Bragança”, nome que a localidade empresta à produção desta variedade de farinha de mandioca. A história do produto se confunde com a história da cidade”.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Agência Pará

Foto: Marcio Ferreira/ Arquivo Ag. Pará